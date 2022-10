Ligue 1 : Auxerre et Brest courtisent Gourvennec

Un retour en Ligue 1 pour Jocelyn Gourvennec ? Le championnat de France connaît un véritable bouleversement sur ses bancs ces derniers jours. Une situation sans précédent au 21ème siècle car, comme le relate Opta, c'est la première fois que quatre équipes changent d’entraîneur à l’aune d’une même journée au cours d’une saison de Ligue 1. Pour rappel, Lyon s'est séparé de Peter Bosz, Brest de Michel Der Zakarian, Auxerre de Jean-Marc Furlan, et Reims d'Oscar Garcia. Selon des informations de Foot Mercato, Brest et le club bourguignon seraient en course afin de possiblement obtenir la signature de Gourvennec, libre depuis son licenciement de Lille, en juin dernier.

Auxerre avec une longueur d'avance pour Gourvennec ?

Dans des situations sportives plus que compliquées (16ème place pour Auxerre ; 20ème pour Brest), les deux formations ne partent pas sur un pied d'égalité dans ce dossier. En effet, Foot Mercato précise qu'un rendez-vous va se tenir d'ici les prochaines heures entre Gourvennec et les dirigeants de l'AJA ; tandis que Brest aurait opté pour Christophe Pélissier, ancien coach de Lorient, comme premier choix, selon des informations du 10 Sport. Lors de sa seule saison sur le banc de Lille, Gourvennec avait connu des relations plus que fraîches avec le public des Dogues, alors que le LOSC avait achevé l'exercice 2021-2022 à une décevante 10ème place. Pour autant, le natif de Brest avait tenu à poster un message très positif sur son compte Instagram. "Une page se tourne. Je tenais à remercier mon staff, l'ensemble des salariés du LOSC, sportifs et administratifs, ainsi que tous les joueurs. Un groupe engagé et soudé avec qui nous avons vécu ces moments si historiques pour le LOSC !", affirmait-il.