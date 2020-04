Lionel Messi n’a plus que 14 mois de contrat du côté de FC Barcelone. Le club blaugrana et tous ses supporters sont en train de trembler à l’idée de voir partir celui qui leur a fait tant de bonheur lors des 15 dernières saisons. Mais, est-ce que l’Espagne dans sa globalité craint le départ sous d’autres cieux de la Pulga ? À en juger par les propos tenus par Javier Tebas ce n’est pas le cas. L’homme fort de la Liga a la certitude que le championnat ibérique s’en remettra, de la même manière qu’il s’est remis du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018.

« Messi ne règlera pas tous les problèmes de la Serie A »

Tebas a été interrogé à propos de Messi lors d’une vidéo conférence avec des journalistes. C’était quelques heures seulement après que Massimo Moratti, l’ancien président de l’Inter, a suggéré qu’une offre du club lombard est en préparation pour le sextuple Ballon d’Or. « J'aimerais que Messi reste ici, mais s'il part, ce ne sera pas un drame. On a dit que sans Cristiano Ronaldo, la Liga perdrait de l’argent et au lieu de cela on en a gagné, même au Portugal. Les joueurs apportent beaucoup mais ne sont pas essentiels à un championnat », a-t-il tonné.



Si Messi rejoint les Nerazzurri, ça serait assurément une bonne nouvelle pour le football italien sur le plan sportif. Tebas conseille cependant aux décideurs du Calcio de ne pas se faire trop d’illusions pour ce qui est de l'aspect économique. « Je ne pense pas que l'arrivée de Messi puisse résoudre tous les problèmes de Serie A, qui sont liés à la mauvaise conjoncture entre les dettes, dépenses élevées et revenus insuffisants. Les chiffres de la Serie A sont inquiétants, et tous ces problèmes économiques ne sont certainement pas résolus par l’arrivée de Leo Messi ».