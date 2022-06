Deux légendes du football, deux compatriotes et deux des latéraux les plus passionnants de l'histoire du football. Marcelo et Dani Alves ont passé la majeure partie de leur carrière de l'autre côté du plus grand fossé d'Espagne, mais Ronaldo Luis Nazario de Lima, l'ancien attaquant brésilien, espère les réunir. Le Real Valladolid, dont Ronaldo est le président, est remonté en Liga cette saison et les deux Brésiliens pourraient apporter un plus à la Pucela.

Deux légendes dans la même équipe



Non seulement cela aiderait sur le plan technique, mais Ronaldo pense que ce serait une bonne proposition en termes de marketing. Dani Alves se serait proposé au Real Mallorca plus tôt dans la semaine mais a rapidement démenti ces rumeurs, tandis que Marcelo a été mentionné par plusieurs équipes. Si Ronaldo réussissait à signer ces deux mythes, cela aiderait sans aucun doute Valladolid. Mais le fait que Pacheta, le coach local, n'ait pas été consulté est un signe inquiétant, selon UOL Esporte.