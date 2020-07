Liga - FC Barcelone / Setién : « Messi ? Je n'ai rien entendu »

Setién : « Messi ? Moi je le sens bien »

La saison 2019-20 du FC Barcelone est décidément loin d'être un long fleuve tranquille. Que ce soit d'ailleurs sur le terrain, ou bien alors en-dehors., comme l'a affirmé la radio espagnole Cadena Ser ce jeudi, à défaut de prolonger son bail, qui se termine en 2021. Présent en conférence de presse ce samedi, Quique Setién, l'entraîneur des Blaugrana, s'est bien gardé de spéculer sur l'avenir de son protégé.

Pourtant, les questions à ce sujet n'ont visiblement pas manqué. Le coach barcelonais s'est alors contenté de répondre : « Je ne spéculerai pas sur cela, car je n'ai rien entendu. Je n'ai pas eu vent du fait qu'il ait dit quoi que ce soit. Moi je le sens bien. Je répète que tout le reste n'est que spéculations dans lesquelles je n'entrerai pas. Ça, c'est votre métier. On discute de ce dont on doit discuter, sans plus. » Jeudi soir dernier, dans un article sur son site internet officiel, la Cadena Ser écrivait : « Messi envisage(ait) de quitter le Barça. En ce moment-même, l'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone. Messi a gelé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l'instant, il a décidé d'arrêter » les négociations qui portent sur la signature d'un nouveau bail.

En attendant, le FC Barcelone, qui possède quatre points de retard sur le leader, le Real Madrid, au classement, se déplace à Villarreal, ce dimanche soir (22h00). Une rencontre où Quique Setién devrait bel et bien continuer à pouvoir compter sur Lionel Messi.