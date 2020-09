L’identité du futur attaquant de l’OM serait connue

L’OM tient le renfort qu’il souhaitait pour son secteur offensif. Cela a été confirmé par André Villas-Boas dimanche soir après le match de championnat contre Lille. Le coach portugais n’a pas souhaité donner l’identité du joueur, avant que le deal ne soit totalement bouclé. Toutefois, le nom de ce futur transfuge olympien aurait fuité dans les médias. Si l’on se fie à ce que rapporte RMC Sport, il s’agit de Luis Henrique, un jeune joueur de 18 ans qui se produit avec le Botafogo.

Une « pépite » qui coûterait 10M€

Villas-Boas avait bien précisé que personne n’avait encore évoqué ce nom, et c’est vrai. La direction olympienne a avancé dans les discussions avec le club brésilien en toute discrétion, et est sur le point de finaliser le transfert. Le montant de l’opération s’élèverait à 10M€ et le contrat qui est concocté au joueur côté du Vélodrome serait de cinq ans. Henrique a manqué le dernier match de sa formation de Botafogo, et il devrait arriver dans la cité phocéenne mardi afin de passer sa visite médicale et régler les tous derniers détails de cet engagement.

Luis Henrique a fait ses débuts chez les pros en 2019. Il a depuis disputé 17 matches et marqué 2 buts, toutes compétitions confondues. Dans son pays, il est considéré comme un grand espoir malgré son bilan statistique assez maigre. Dernièrement, la Juventus de Turin se serait renseigné sur lui. C’est un attaquant de pointe, mais il est capable aussi d’évoluer sur les côtés. Du côté de l’OM, on espère qu’il sera à la hauteur des attentes et offrira une solution supplémentaire et fiable en attaque. Actuellement, les vice-champions de France n’ont que Dario Benedetto comme numéro 9 et l’Argentin n’est pas dans la forme de sa vie.