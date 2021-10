Jacques Zoua rebondit sous des cieux inattendus. L'attaquant camerounais de 30 ans s'est engagé en faveur d'Al-Ahly Tripoli, dans l'élite libyenne, pour une durée d'un an. Revenu au Cameroun en début d'année pour disputer le CHAN à domicile, le vainqueur de la CAN 2017 était libre après des passages par le FC Bâle, Hambourg, le Gazélec Ajaccio ou dernièrement le club roumain de Viitorul.



« J’ai considéré que c’était le dernier virage de ma carrière, a déclaré Jacques Zoua au site Foot2022. Je cherchais un projet qui me plaise vraiment. Je sortais d’une phase un peu compliquée dans ma carrière et j’avais envie d’aller là où on me voulait, tout simplement. » Al-Ahly Tripoli affrontera sans lui les Tanzaniens de Biashara United vendredi à l’occasion du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération.