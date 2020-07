Leverkusen dégaine une offre pour Onana

Auteur de prestations remarquables et remarquées avec l'Ajax Amsterdam, André Onana ne cache plus son désir de changer d'air. Le portier international camerounais, nommé l'an passé pour le premier trophée Yachine du meilleur gardien de but, a déjà vu son nom circuler dans des écuries aussi prestigieuses que le Barça et Chelsea, et pourtant, c'est de Bundesliga que viendrait la première offre concrète à son attention. Si l'on en croit De Telegraaf et Voetbal International, le Bayer Leverkusen aurait proposé 20 millions d'euros assortis de divers bonus pour s'attacher les services du Lion Indomptable, sous contrat avec l'Ajax jusqu'en juin 2022. Le joueur de 24 ans y retrouverait Peter Bosz, sous les ordres duquel il se révéla en Eredivisie. Moyennement satisfait par l'actuel titulaire du poste, le Finlandais Lukas Hradecky, le technicien néerlandais souhaiterait retrouver Andra Onana, un gardien de but qui a toute sa confiance. Reste à savoir si le montant proposé est de nature à satisfaire les exigences de l'Ajax Amsterdam, pas habitué à brader ses meilleurs éléments.