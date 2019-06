L'été sera chaud à Lyon

Sylvinho et Juninho lorgnent du côté du Brésil. En toute logique… Mais avant de songer aux différentes arrivées, il convient de faire un état des lieux du groupe actuel. La perte de Ferland Mendy, parti au Real Madrid, ne devrait pas être la seule. En effet, Tanguy Ndombele va sans doute quitter le club. Tottenham paraît la piste la plus chaude mais la Juventus Turin n’a pas encore abdiqué. Dans les deux cas, le transfert devrait rapporter plus de 75 millions d’euros à l’OL.

Une manne financière, ajoutée à celle de Mendy (48 millions) qui ne sera pas négligeable. A un degré moindre, Jordan Ferri devrait signer du côté de Montpellier. En revanche, selon Le Progres, Anthony Lopes, l’emblématique portier des Gones aurait émis le souhait de rester au moins une saison de plus. Cela ne signifie pas que les positions pour sa prolongation se sont rapprochées mais cela permet tout de même au club d’avancer plus sereinement sur les autres dossiers. Sans oublier au passage que Ciprian Tatarusanu, libre de tout contrat avec le FC Nantes, lui apportera une concurrence d’un autre calibre.

Tatarusanu et des Brésiliens ?

En plus du gardien roumain, c’est la filière brésilienne qui résonne. Le nom de Filipe Luis, qui dispute la Copa America avec la sélection auriverde, a été cité pour occuper le poste de latéral gauche. En fin de contrat à l’Atlético Madrid, il a été pisté par le Barça et par Flamengo qui aimerait beaucoup le rapatrier au pays. Ce serait un apport d’expérience de tout premier ordre.

Du côté de Thiago Mendes, annoncé depuis un moment déjà, cela devrait avancer très rapidement selon L’Equipe. Le joueur est emballé par la perspective d’arriver à Lyon, il ne reste plus qu’aux deux clubs qu’à trouver un terrain d’entente. Enfin, Pedro, le jeune attaquant de Fluminense, déjà suivi par le passé, reste une option tout à fait crédible.