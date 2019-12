Létang et Rennes veulent « garder Camavinga dix ans »

Eduardo Camavinga est le jeune qui crève l’écran cette saison en Ligue 1. Du haut de ses 18 ans, ce brillant milieu de terrain a multiplié les prestations étincelantes jusqu’à s’attirer les regards des plus grands clubs du continent. Le Real Madrid le surveillerait notamment de très près, si l’on en croit certaines sources concordantes. De quoi inquiéter ses responsables rennais ? Olivier Létang, l’homme fort du club, ne semble pas être préoccupé par ces bruits. Et, il est surtout déterminé à tout faire pour garder ce prodige du côté du Roazhon Park. « J'ai déjà dit qu'on espérait qu'il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? (Rires.) Je ne sais pas. On veut qu'il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C'est un garçon extrêmement rare », a-t-il déclaré dans un entretien à L’Equipe.

Camavinga est « différent » de Mbappé

De par sa précocité et ses qualités hors pair, Camavinga commence à être comparé à Kylian Mbappé, l’autre surdoué du football français. Létang n’a pas voulu se prêter à cet exercice, jugeant que chaque talent est unique. « J'ai eu la chance d'en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n'aime pas ça, a-t-il tonné. Chaque cas est différent. Mais l'idée pour nous est d'accompagner le joueur pour qu'il prenne le plus de plaisir possible. L'objectif aujourd'hui avec Eduardo, c'est qu'il performe. Le reste, on verra plus tard. »



