L'Espérance cultive sa filière algérienne et recrute un joueur de la réserve lensoise

L'Espérance de Tunis n'a pas tardé à annoncer ses premiers renforts hivernaux. Le club sang et or a cultivé sa filière algérienne et annoncé l'arrivée du défenseur central international olympique Mohamed Amine Tougai. Âgée de 19 ans, la recrue portait jusqu'alors les couleurs du NA Hussein-Dey et s'est engagée pour une durée de quatre ans et demi. Les postes offensifs n'ont pas davantage été oubliés, puisque l'attaquant polyvalent Youssef Abdelli (21 ans), a signé un contrat d'une durée de trois saisons et demie. Capable d'évoluer dans l'axe ou sur le côté droit, cet ancien de la réserve du RC Lens et du centre de formation de l'OGC Nice était à l'essai depuis quelques semaines.