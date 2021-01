Les socios du Barça préfèrent Garcia à Depay

Le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone a longtemps animé le dernier mercato et plombé le début de saison de l'Olympique Lyonnais. Si le Néerlandais s'est finalement résolu à rester sur les bords du Rhône jusqu'à la fin de la saison, le Barça n'est de toute façon pas en état financier de l'accueillir. Qui plus est, la priorité catalane n'est pas donnée à un recrutement offensif, mais plutôt à un renfort défensif.

C'est en tout cas l'avis des "socios" barcelonais qui ont très largement plébiscité l'arrivée d'un suppléant à Gérard Piqué, dans un sondage réalisé par le Mundo Deportivo. Concernant Memphis Depay, près de la moitié des répondants ne souhaitent pas le voir venir avant l'été prochain (49,3 %). Sur cette question, 17,4 % ne se prononcent pas et 33 % aimeraient que le Néerlandais arrive dès cet hiver.

Eric Garcia d'abord

Sur l’intérêt de recruter Depay, une petite majorité se détache tout de même (42 %). Mais ils sont peu nombreux à vouloir absolument le joueur (8,8 %), tandis que 33 % sont plus ou moins d'accord avec son arrivée. En résumé, un défenseur comme Eric Garcia (Manchester City), dont le nom était régulièrement cité du côté du Camp Nou, aurait bien plus fait les affaires des supporters qui voient le renforcement de la défense de leur équipe comme la priorité numéro un.