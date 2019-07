Les Romains rêvent de Strootman

C’était "la machine à laver" de Rudi Garcia mais, en une saison à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman n’aura pas réussi à nettoyer grand-chose. A commencer par les ballons, sa grande spécialité, qu’il avait l’habitude de rendre impeccablement à ses coéquipiers.

Décevant, à l’image de son équipe, lors de cet exercice phocéen, celui qui a été recruté pour 25 millions d’euros, et possède le plus haut salaire du vestiaire, est clairement poussé vers la sortie. "On m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message", affirmait-il récemment au journal Algemeen Dagblad.

Si les postulants ne se bousculent pour le milieu de terrain néerlandais de 29 ans, la Roma verrait d’un bon œil son retour. Et c’est totalement réciproque, d’après le Corriere dello Sport, même s’il faudrait pour cela qu’il baisse considérablement ses émoluments. Les supporters romains, eux, en rêvent, et ont même lancé sur Twitter le hashtag "#Strootback".

Certains exigent même le départ du champion du monde tricolore Steven Nzonzi, qui pourrait faire l’objet d’un échange avec l’OM, afin de faire de la place à Strootman, toujours très attaché à la Ville Eternelle. Et que l'Olympique de Marseille pourrait brader...