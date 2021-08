Les dossiers chauds toujours en cours du mercato

L'été sera chaud comme le dit la chanson. En plein mercato, certains dossiers le sont tout autant. Malgré le début imminent des championnats nationaux, plusieurs deals dont des vieux serpents de mer n'ont toujours pas été officialisés malgré l'avancée des négociations. En premier, Lionel Messi. On se souvient tous de l'annonce en grande pompe de l'Argentin il y a plusieurs mois, bien décidé à quitter le navire barcelonais à l'issue de son contrat en juin dernier. Depuis cette date et alors qu'un réel intérêt de Manchester City avait apporté du grain à moudre à toutes les spéculations, le dossier du N°10 n'est toujours pas réglé même si on se doute de plus en plus de l'issue de cette histoire. Avec Joan Laporta à la présidence depuis février dernier, le FC Barcelone fait tous les efforts possibles pour proposer au sextuple Ballon d'Or, un nouveau contrat. Joueur au club depuis 21 ans et alors que Kun Agüero a rejoint la Catalogne, Lionel Messi devrait bien revêtir à nouveau la tunique blaugrana, peut-être jusqu'en 2026.

Un autre barcelonais est lui aussi concerné par toute cette agitation : Antoine Griezmann. Dans un sens comme dans l'autre, le Français n'est pas plus avancé. Deux ans après son arrivée à Barcelone, l'attaquant peine à montrer sa réelle valeur au sein de la formation de Ronald Koeman si bien qu'un échange entre lui et son ex-coéquipier Saul Niguez, est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Encore récemment, les dirigeants de l'Atlético Madrid ont montré leur enthousiasme à revoir leur ancien protégé mais l'opération tarde à se faire, de par sa complexité.

Kylian Mbappé (PSG) est lui aussi toujours dans l'incertitude et n'a pas indiqué la moindre tendance concernant sa prolongation éventuelle de contrat à Paris.

Kane, Xhaka, Pogba...



En Angleterre et notamment en Premier League, plusieurs cas sont toujours dans l'incertitude à commencer par Harry Kane. Le capitaine de la sélection des Three Lions ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement du côté de Tottenham, un acte qui ne devrait pas plaire aux dirigeants des Spurs. Sous contrat jusqu'en 2024 mais avec un accord de principe pour partir, l'Anglais a clairement fait savoir ses intentions. Manchester City et Chelsea sont sur les rangs pour enrôler l'avant-centre. Le premier a notamment fait une offre de 120 millions pour Harry Kane mais rien n'a bougé depuis. Capitaine de la formation désormais entraînée par Nuno Espirito Santo et sous la menace d'une amende pour avoir manqué l'entraînement, « HK » semble avoir déclaré la guerre et va prier pour que sa situation se décante rapidement.

Autre cas presque similaire, celui de Paul Pogba. Le Français a signifié à Manchester United qu'il ne souhaitait pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Fatigué par les blessures et plusieurs saisons difficiles du côté de Man U, le Français veut changer d'air, reste à savoir si cela se fera cet été ou l'an prochain. Mino Raiola, son agent, lui cherche donc une porte de sortie, qui pourrait se trouver du côté de Paris.

Granit Xhaka est pour le moment toujours un joueur d'Arsenal. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs envoient le Suisse du côté de l'AS Rome de José Mourinho mais la dernière offre de la Louve (15 millions d'euros) est loin d'avoir convaincu les dirigeants des Gunners. Ces derniers ont dans la foulée proposé une belle prolongation de contrat jusqu'en 2025 pour conserver leur milieu.

Grealish, Onana, accord imminent ?



André Onana va-t-il vraiment bouder l'Olympique Lyonnais ? C'est la question que tout le monde se pose. D'accord avec le club rhodanien sur un contrat de cinq ans, le portier voulait rejoindre la France mais l'Ajax Amsterdam se montrait réticente avec l'OL. Contre toute attente, après une première offre refusée à hauteur de trois millions d'euros du club de Jean-Michel Aulas et une deuxième de six millions d'euros, c'est le portier lui-même qui aurait décidé, d'après l'Équipe de dire stop aux négociations. Fatigué par la lenteur de l'opération, André Onana préfèrerait patienter jusqu'en janvier prochain, à six mois de la fin de son contrat, pour s'engager là où il le souhaite.

Jack Grealish est lui, dans l'interrogation. Il a le choix entre poursuivre avec son club de toujours, Aston Villa et partir à Manchester City pour un montant de 117 millions d'euros. L'Anglais de 25 ans peine à prendre sa décision d'autant que sa formation lui propose une très nette revalorisation salariale proposée par les propriétaires en personne. S'il rejoint les rangs des Skyblues, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League.