Les clubs anglais s'arrachent Islam Slimani (Monaco)

Manchester United a perdu Marcus Rashford pour plusieurs mois. L'international anglais est blessé au dos et se fera désormais rare sur les pelouses de Premier League. Idem pour Harry Kane. L'attaquant des Spurs est lui aussi convalescent et ne rejouera plus avant le mois d'avril. Tottenham prospecte donc pour lui trouver un remplaçant. Et selon RMC, les deux clubs auraient jeté leur dévolu sur le Monégasque Islam Slimani.

Le temps commence à manquer

Le média français précise que des représentants des deux clubs auraient effectué des approches auprès de l’entourage du Fennec dans l'optique de trouver un accord avant la fin du mois de janvier. La marge de manœuvre est donc considérablement réduite dan ce dossier. Pour rappel, Slimani n’a joué qu’une petite demi-heure depuis le début d’année, lui qui est victime des choix tactiques du nouvel entraîneur Robert Moreno sur le Rocher.