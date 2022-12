Les chiffres fous du contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a signé ce vendredi dans le club saoudien d'Al-Nassr et rejoint Rudi Garcia, Alvaro Gonzalez, Luiz Gustavo ou encore Anderson Talisca. Une destination exotique pour CR7 qui a choisi de partir dans un championnat à l'abri des regards européens. S'il a refusé un très bon salaire en MLS offert par Kansas City selon le journaliste italien Fabrizio Romano et ESPN, le quintuple Ballon d'Or a finalement choisi d'accepter le pont d'or offert par Al-Nassr. En effet, si le club saoudien est si bien représenté, c'est aussi grâce aux salaires exorbitants qu'il propose à ses intendants.

Cristiano Ronaldo payé comme un roi

S'il a accepté le challenge proposé par le club saoudien, c'est donc aussi car il lui offrait un salaire qu'il n'aurait pas pu percevoir dans beaucoup d'autres clubs dans le monde. Cristiano Ronaldo a obtenu un véritable pont d'or. Alors qu'il a signé pour un contrat de deux ans et demi, le Portugais percevra environ 200 millions d'euros par an, soit 16 millions d'euros mensuels. Pour aller plus loin, ceci représente près de 555 000 euros par jour, 23140 euros par heure et 385 euros la minute. Une transaction exceptionnelle et difficilement refusable.