Leroy Sané (Manchester City) s’éloigne du Bayern

Les dirigeants du Bayern Munich pensaient pouvoir mettre la main sur Leroy Sané dès cet été, après l’avoir déjà longuement pisté l’année dernière. Mais, et si l’on en croit les dernières nouvelles qui émanent d’Outre-Rhin, il se peut que ce transfert soit de nouveau retardé. Les négociations avec la direction de Manchester City, le club auquel l’international allemand est encore lié pour un an, n’avancent pas. Elles seraient même sur le point de se rompre en raison de la réticence des Bavarois à s’aligner devant les exigences des Eastlands.

Les positions des deux clubs seraient trop éloignées

Selon Sport1, le Bayern n’est pas disposé à payer plus de 40M€ pour l’international allemand. Or, ce montant est bien loin de ce que demande City pour son protégé. Tout en mesurant que les conditions ne sont pas aussi favorables qu’il y a un an, les Anglais espèrent récupérer un maximum d’argent pour un élément de 24 ans et pour lequel ils avaient eux-mêmes payé 52M€ en 2016. Il n’est pas question de revoir les prétentions à la baisse. D’où l’impasse actuelle entre les deux camps, et qui pourrait aboutir à une fin des pourparlers.