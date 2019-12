Leroy Sané au Bayern, la piste s’est refroidie

En quête d’un élément de qualité susceptible de faire oublier la doublette Arjen Robben-Franck Ribéry, le Bayern Munich s’était sérieusement intéressé à Leroy lors de la dernière intersaison. Les responsables du club bavarois ont même exprimé publiquement leur intérêt envers l’international allemand de Manchester City. Mais c’était avant que ce dernier ne subisse une rupture des ligaments du genou et se retrouve immobilisé pour plusieurs mois. À la suite de ce coup du sort, les champions d’Allemagne ont fait machine arrière. Pourraient-ils revenir à la charge en janvier prochain ?

Leroy Sané parti pour rester à City

Cette question a été posée à Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club, ce samedi avant le dernier match de l’année face à Wolfsburg. Le Bosnien a suggéré que ce dossier était désormais clos : « Ce n’est pas bien de parler des joueurs des autres clubs, surtout hors de la période du mercato. Et je ne pense plus que cela (ce transfert) se produira », a-t-il confié au micro de Sky. Une déclaration qui doit rassurer les fans des Eastlands. En février prochain, si les délais sont respectés, Sané retrouvera le chemin des terrains et il y a donc de fortes chances pour qu’il le fasse avec sa formation anglaise.