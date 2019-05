En ces temps de mutations, les clubs privilégient généralement la discrétion. Mais il y a certaines stratégies qui tranchent, et cela peut paraître encore plus surprenant lorsque c'est l'un des tout meilleurs clubs du Vieux continent qui s'y colle. Le Bayern Munich ne semble plus vouloir absolument cacher ses intentions sur le front des transferts, et n'hésite plus à communiquer ouvertement sur certains dossiers. On se souvient par exemple que les décideurs bavarois n'avaient pas cherché à dissimuler leur intérêt pour Lucas Hernandez en début d'année, reconnaissant des discussions avec l'Atlético de Madrid. Les champions d'Allemagne avaient patienté, à la demande des Colchoneros, et le défenseur central ou latéral gauche des Bleus s'est engagé dans l'optique de l'exercice à venir. La politique avait été la même à propos de Callum Hudson-Odoi (Chelsea), mais rien n'a (encore ?) abouti.

Il y aura évidemment d'autres recrues du côté de l'Allianz Arena, car un changement de cycle est à prévoir. Si l'avenir du coach Niko Kovac est toujours entouré de zones d'ombre, on sait que Franck Ribéry, Rafinha, Renato Sanches, Arjen Robben et James Rodriguez ne seront plus de la partie en 2019-2020. Jérôme Boateng, Mats Hummels, Javi Martinez, Robert Lewandowski ou Thiago Alcantara apparaissent eux aussi parmi les candidats au départ. Pour rester au sommet, le Bayern Munich devra donc faire venir des joueurs de qualité. Et outre un autre Français, Benjamin Pavard, c'est un attaquant qui est désormais ouvertement visé.

En effet, Leroy Sané apparaît parmi les cibles bavaroises. Le président Uli Höness a confirmé les rumeurs qui proliféraient depuis plusieurs jours. "Oui, nous sommes en train de négocier pour ce nom", a ainsi expliqué l'ancien international allemand sur Sky Sports. L'attaquant de Manchester City, soumis à une rude concurrence de l'autre côté de la Manche, se voit bien plier bagage, mais à la condition de rejoindre un prétendant très ambitieux, et de disposer d'un temps de jeu conséquent, notamment dans l'optique de l'Euro 2020. Le Bayern Munich a le profil, mais devra aussi avoir les reins assez solides pour finaliser la transaction. Car les champions d'Angleterre ne devraient pas lâcher leur dribbleur de 23 ans à moins de 100 millions d'euros. Or, 125 M€ ont déjà été déboursés pour faire venir Hernandez et Pavard. Et en retour, Rafinha, Robben, James et Ribéry partent libres comme l'air.