Après le court succès du Paris Saint-Germain à Lorient en seizièmes de finale de Coupe de France (0-1), Leonardo s'est arrêté en zone mixte pour faire le point sur les dossiers chauds du club de la capitale. Le directeur sportif du PSG avait des choses à dire. Notamment sur la situation d'Edinson Cavani. Extraits.

Edinson Cavani a demandé à quitter Paris cet hiver

L'information principale de la soirée concerne donc Cavani, qui a bien demandé à quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver, selon Leonardo. Le dirigeant brésilien confirme au passage avoir eu une offre de l'Atlético Madrid sur la table. "Edinson Cavani ? Il a demandé à partir, on étudie la situation. On a eu une proposition de l’Atlético Madrid, on ne l’a pas retenue. Je ne sais pas comment ça va finir (...) On connaît la situation. Ce n’est pas facile. Trouver un remplaçant ? C’est une bonne question. On y réfléchit".

Leonardo botte en touche pour les dossiers Neymar et Mbappé



Il a aussi été question de deux autres dossiers brûlants : les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. L'Italo-brésilien n'a pas souhaité en dire plus sur ces deux feuilletons éminemment importants. "On verra après le mercato", a-t-il sobrement commenté.



Leonardo a également évoqué le dossier Layvin Kurzawa. L'international français, aligné ce dimanche soir à Lorient, fait l'objet de rumeurs de départ. Son nom a circulé dans la presse britannique pour un possible transfert à Arsenal. Une version démentie par le directeur sportif du PSG, qui a certifié n'avoir reçu aucun appel pour le défenseur latéral gauche.

Le coup de gueule de Leonardo sur les "4 fantastiques"

Enfin, Leonardo est allé dans le sens de Kylian Mbappé, qui avait déjà appelé les médias à ne pas se focaliser sur les stars offensives du club. Ce surnom des "4 fantastiques" agace également le dirigeant. "Arrêtez avec le surnom des Quatre Fantastiques. Les Galactiques (au Real Madrid) n'ont jamais gagné la Ligue des Champions !". Le message est passé.