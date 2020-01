Leonardo Jardim (ex-Monaco) défend son bilan et égratigne Oleg Petrov

L'histoire s'est - malheureusement - répétée pour Leonardo Jardim. Déjà poussé hors du banc de Monaco en octobre 2018, le technicien de 45 ans a de nouveau vécu pareille mésaventure le 28 décembre dernier, toujours sur le Rocher. Dans une interview publiée par L'Equipe ce vendredi, le Lusitanien a d'abord évoqué les conditions dans lesquelles il avait effectué son retour, en janvier 2019. « Quand le président m'a appelé, il y a un an, Monaco était dans une situation très difficile, jamais une équipe ne s'était maintenue avec ce nombre de points (15 après 22 journées, NDLR) à ce stade de la saison » a d'emblée rappelé le Lusitanien. Avant de désigner ce qui, selon lui, a été à l'origine d'un début d'exercice 2019-20 raté : le Mercato. « Nous n'avons constitué l'équipe qu'à la fin août et mis à la poubelle la présaison, comme tout le monde le sait, a-t-il regretté. Même le vice-président du club (Oleg Petrov, NDLR) a pris la responsabilité de ce Mercato tardif. Il a évoqué son manque d'expérience et d'autres choses. (...) Cinq joueurs sont arrivés dans la dernière semaine d'août. C'est pour ça qu'on a pris deux points par match sur les treize journées suivantes. »

Petrov : "Un gâchis financier"



Jardim : « Petrov ? Je n'ai jamais senti que j'étais son entraîneur »

Le premier entraînement de Moreno :

C'est justement Oleg Petrov, successeur de Vadim Vasilyev au poste de vice-président en février 2019 , qui aurait poussé le coach portugais vers la sortie. « Je suis revenu au club à la demande du patron, monsieur Dimitri (Rybolovlev, NDLR). Après, nous réussissons une très belle série, et monsieur Petrov intègre le club.A ses yeux, j'ai toujours été l'entraîneur du président et peut-être de Vadim (Vasilyev, NDLR), avant. La décision qui a été prise, c'est un peu la conséquence de tout cela. » Même s'il avoue avoir senti que quelque chose se tramait dans la coulisse, Jardim affirme être « étonné » d'avoir été remercié malgré un bilan loin d'être catastrophique (à la trêve, l'ASM est septième, à trois points de la troisième place). « S'il nous manquait des points, la responsabilité ne venait pas seulement du staff technique, a assuré l'ancien coach du Sporting Portugal. (...) Si on avait préparé l'équipe dès le mois de juin, Monaco serait aujourd'hui deuxième ou troisième de Ligue 1, facile. » Un objectif qu'il incombera désormais à Robert Moreno, fraîchement arrivé sur le banc monégasque, d'atteindre