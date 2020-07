Leonardo et le PSG pas enclins à prolonger Di Maria ?

Beaucoup de joueurs du PSG ont vu leur contrat arriver à leur terme cet été. Cela devrait encore être le cas l’année prochaine, à moins que la direction ne s’active pour régler le problème et fasse signer de nouveaux engagements aux éléments concernés. Parmi ceux dont le bail expire en 2021, il y a Angel Di Maria. Véritable cadre de l’équipe et faisant partie de ceux qui ont le plus performé en 2019/2020, « El Fideo » peut légitimement aspirer à une prolongation. Pourtant, Leonardo ne le verrait pas forcément de cet œil.

Si l’on se fie aux révélations faites par L’Equipe ce samedi, le Brésilien est rétif à prolonger le contrat de l’international albiceleste. Il apprécie tout à fait le joueur et aussi l’homme, mais il juge qu’à 32 ans l’ancien merengue arrive au bout de son aventure dans la capitale française. Son cas ne différerait donc pas de ceux d’Edinson Cavani et de Thiago Silva, invités à aller voir ailleurs une fois que le poids de l’âge a commencé à peser. Bien sûr, on n’en est pas encore là et la réflexion de Léo est susceptible d’évoluer. Mais, aujourd’hui, telle est la tendance.

Pas d’évolution dans le dossier Neymar

Outre Di Maria, une autre star sud-américaine des champions de France se rapproche doucement de la fin de son deal du côté du Parc des Princes, en l’occurrence Neymar. Le Brésilien est lié au club jusqu’en 2022. Cependant, et au vu de son statut, le PSG ne peut se permettre de jouer la montre avec l’international auriverde, de la même façon qu’il l’a fait avec ses coéquipiers. En printemps dernier, il était question d’entamer des discussions dans l’optique d’un nouveau bail, mais la crise sanitaire a retardé ce rapprochement. Et il n’y a rien eu de nouveau à signaler sur ce dossier depuis. Leonardo aurait intérêt à vite renouer le dialogue avec son compatriote.