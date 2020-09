Leonardo : ''Ça me gêne, il n'y avait pas d'émotion''

Après le tollé soulevé par l'annonce des cas positifs de Covid_19 au PSG suite aux vacances de certains joueurs à Ibiza, Leonardo est monté au créneau. Le directeur sportif parisien a défendu le champion de France et ses hommes face aux nombreuses critiques. "On a l’impression qu’on a inventé le Covid-19. Ce sont des joueurs avec leurs femmes et leurs enfants. Ça donne une image qui ne correspond pas à la réalité. Je déteste Instagram. Le problème de base, c’est d’organiser la première journée du championnat français le même jour que la finale de la Ligue des Champions. Pour moi c’est incompréhensible. Après tu décales le match parce qu’on arrive en demi-finale. Ça devient un problème. Tous les autres championnats européens vont commencer le 12-13 septembre", a tonné le Brésilien. Leonardo a aussi dévoilé pourquoi il a choisi de sortir du silence et a regretté que le PSG n'a pas été soutenu durant sa remarquable campagne de Final 8, achevée en finale par une défaite face au Bayern Munich.

"On n’est pas trop aidé par les institutions"

"Tout marchait très bien. Je n’avais pas besoin de parler. Après on a perdu la finale, j’attendais le bon moment pour parler et faire des conclusions. Si le PSG est mal aimé ? Ça me gêne. Il n’y avait pas l’émotion pendant la compétition. On n’est pas trop aidé par les institutions. Après il y a beaucoup de positif", a tout de même admis le dirigeant parisien au micro du CFC.