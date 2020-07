Leonardo Balerdi s’engage avec l’OM (Officiel)

Après Pape Gueye, l’OM tient sa deuxième recrue estivale. Le club phocéen vient de boucler la venue de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Comme prévu, l’arrière central argentin de 21 ans arrive en forme de prêt et avec une option d’achat susceptible d’être livrée par les responsables olympiens en 2021. Celle-ci s’élève à 14M€.



L’OM avait fait du recrutement d’un défenseur axial sa priorité du mercato. Plusieurs pistes ont été explorées pour ce secteur et au final c’est donc sur Balerdi que les Phocéens ont jeté leur dévolu. L’entraineur André Villas-Boas connaissait cet élément depuis plus de deux ans et il est convaincu qu’il peut être d’un grand apport à sa formation. Et ce, malgré le faible temps de jeu dont l’Argentin a bénéficié du côté de la Ruhr lors de la campagne précédente (seulement 8 matches et 135 minutes jouées en tout dans les différentes compétitions).

Balerdi portera le numéro 5 à l’OM

Balerdi ne devrait pas être totalement dépaysé à Marseille. D’abord parce qu’il y retrouvera un cadre de vie plus familier avec ce qu’il a connu dans son pays. Et aussi parce qu’il peut compter sur son compatriote Dario Benedetto pour faciliter son adaptation. Ce dernier lui a d’ailleurs déjà passé un coup de fil pour lui dire tout le bien qu’il pense de ce prestigieux club français. Du côté du Vélodrome, l’ex-sociétaire de Boca Juniors portera le maillot floqué du numéro 5. À son poste, il sera en concurrence avec le Croate Duje Caleta-Car et l’Espagnol Alvaro Gonzalez.