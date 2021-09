Sow devant ! 🚨 Le milieu défensif #MadeInGaillette est de retour au Racing dans une quête de plaisir et de transmission. À 32 ans, il vient renforcer le groupe de #National2 de Yohan Démont ! 💪

L'esprit club n'est pas un vain mot au RC Lens. La formation sang et or vient de le prouver en accueillant un grand ancien de la maison, en la personne de Samba Sow. Libre depuis la fin de son contrat à Nottingham Forest (Championship, D2 anglaise), le milieu de terrain international malien s'est engagé avec le Racing jusqu'à la fin de la saison. Destinée dans un premier temps à renforcer la réserve (National 2), cette arrivée permet à l'expérimenté joueur de 32 ans, passé aussi par la Turquie (Kayserispor et Karabükspor) et la Russie (Dynamo Moscou), de renouer avec des couleurs qu'il porta à près de 80 reprises de 2009 à 2013.« Je suis très heureux de revenir à Lens, à La Gaillette. C’est un plaisir, a confié la recrue à nos confrères de La Voix du Nord. Je suis très heureux de revenir apporter ma petite expérience en réserve en N2. Ce serait bien de finir ma carrière ici. Je porte ce club dans mon cœur et peu importe où on va me mettre… » Et si de simple réserviste, la recrue devenait un postulant à l'équipe fanion, qui aura besoin de sang neuf quand la CAN la privera de certains titulaires ? L'intéressé ne se projette pas pour l'heure. « Mon objectif est de bien rentrer dans le club, d’apporter ce que je peux et de prendre ce qu’il y a à prendre. Je vais me mettre au boulot », a conclu Samba Sow.