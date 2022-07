Lens, mercato : cet attaquant pourrait rejoindre un concurrent

Du haut de ses 23 ans, Ignatius Ganago est à un nouveau tournant de sa carrière. Lancé par l'OGC Nice dans le championnat de France, le jeune attaquant avait rejoint le Racing Club de Lens il y a deux ans. Dans le Nord, il a pu montrer ses qualités de finisseur et d'explosivité, mais il n'a pas non plus affiché une grande régularité sur le front de l'attaque.

Ganago dans le viseur de Montpellier

Alors qu'un départ est envisagé cet été, Ignatius Ganago ne manquerait pas de courtisans. Selon les informations de L’Équipe, l'attaquant des Sang et Or serait dans le viseur de Montpellier. Olivier Dall'Oglio serait séduit par les caractéristiques de l'ancien Niçois.