Lens : les Sang et Or annoncent la prolongation d'un cadre !

Encore une très belle nouvelle du côté du RC Lens. Malgré la défaite hier soir face à l'OGC Nice en Ligue 1 (0-1), le club artésien a le sourire en ce jeudi 2 février. La raison étant que les Sang et Or viennent d'annoncer la prolongation de contrat de Jonathan Gradit. Leur défenseur vient de prolonger son contrat de trois années supplémentaires alors qu'il arrivait au terme de l'actuel en fin de saison. Présent depuis quatre ans au sein du vestiaire des Lensois, Gradit est devenu un véritable cadre des Sang et Or et les dirigeants sont très heureux de pouvoir continuer à compter sur leur joueur arrivé pendant l'été 2019.

Gradit prolonge à Lens

"Plus qu’une nouvelle prolongation, c’est une signature importante que nous enregistrons. Jo' a rejoint le club en 2019 et a valeur de symbole du renouveau du Racing. Il est la synthèse d’un homme authentique, attaché à des valeurs de simplicité, de sincérité et d’un joueur de haut niveau extrêmement compétiteur. Par ses valeurs et son engagement, il montre l’exemple en permanence. Jo' est aujourd’hui un cadre du vestiaire et le voir parapher jusqu’en 2026 n’est que la continuité d’un attachement réciproque", a déclaré Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. Autant dire que la prolongation de celui qui est surnommé "la perceuse" est une superbe nouvelle dans le Nord de la France.