Lens : Le club va "se battre jusqu'au bout" pour conserver Fofana

A près de 24 heures de la fin du marché estival, le cas de Seko Fofana anime Lens. Ce mercredi, le capitaine des Sang et Or n'était pas sur le terrain afin de défier Lorient pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1. Et pour cause, comme l'avait reconnu Franck Haise avant la rencontre, il était incertain en raison d'une douleur à un mollet. Présent dans les tribunes du Stade Bollaert, le milieu de terrain, qui a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en quatre matchs depuis l'entame de la saison, a vu son cas être évoqué par l'un de ses dirigeants.

Lens déterminé pour Fofana, Onana arrive

Au micro de Prime Vidéo, Florent Ghisolfi a affirmé l'ambition claire de Lens quant à son capitaine. Évidemment centrée sur la conservation de l'Ivoirien. "Seko, il reste une journée de mercato et la seule chose que je peux vous dire c’est qu’on va se battre jusqu’au bout. On souhaite le garder et on va se battre jusqu’au bout pour le conserver", a ainsi clamé le dirigeant de Lens. Par ailleurs, Junior Onana (Bordeaux) devrait s'engager dans la soirée en faveur de Lens selon Ghisolfi. Plus tôt ce mercredi, Alexis Claude-Maurice a été prêté sans aucune option d'achat par l'OGC Nice jusqu'au terme de l'exercice 2022-2023.