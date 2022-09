Lens : Haise répond à l'intérêt de Brighton

Une marque d'intérêt envers le bon travail réalisé par Franck Haise à Lens. Mercredi, Le Guardian informait que le technicien du club nordiste était dans la short-list des dirigeants de Brighton afin de succéder à Graham Potter, parti à Chelsea. Les noms du Norvégien Kjetil Knutsen (entraîneur de Bodø/Glimt et favori pour le poste) et de l'Italien Roberto De Zerbi (libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk) étaient aussi cités par le média anglais. Ce vendredi, Haise a été interrogé sur cette thématique, à 2 jours du déplacement à Nantes dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1 (dimanche, 17h05).

"Ça a une valeur évidemment"

D'abord réticent à évoquer le sujet en répondant par un "no comment" prononcé en anglais, le natif de Mont-Saint-Aignan s'est montré un peu plus ouvert par la suite. "C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens (en février 2020, ndlr) c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve", a-t-il affirmé, dans des propos retranscrits par RMC Sport.

"Ce que je veux surtout, c'est qu'on cherche à gagner"

Voulant se focaliser en premier lieu sur le match face à Nantes, une équipe qui est "à domicile, notamment depuis l'année 2022 très très dure à manœuvrer", Haise a mis en avant la préparation très sérieuse de cette rencontre. Troisième de Ligue 1, à 2 points du PSG et de l'OM, Lens tentera de confirmer à la Beaujoire son excellent début de saison après avoir terminé à la 7ème position lors des deux derniers exercices du championnat de France. Le club nordiste surfe sur une série de 15 matchs sans défaite en Ligue 1 sur les 2 saisons. "Ce que je veux surtout, c'est qu'on cherche à gagner", a admis Haise, évoquant un "refus de la défaite" dans le cas où ce n'était pas possible.