, l'attaquant international camerounais de l'OGC Nice. "L’attaquant Ignatius Ganago a signé un contrat de 4 ans sous les couleurs lensoises. Ce jeune international a déjà de l’expérience en Ligue 1 puisqu’il a disputé plus de 50 matchs avec son ancien club l’OGC Nice. Bienvenue à lui!", a publié le club promu sur son site officiel. Arrivé au Gym en 2017, le joueur de 21 ans a disputé 53 matchs et inscrit six buts en trois saisons sous le maillot rouge et noir. La somme de 6 millions d'euros est évoquée pour ce transfert.