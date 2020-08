Selon nos confrères de L'Equipe, le transfert de Seko Fofana au RC Lens serait sur le point d'être bouclé. Le milieu de terrain de l'Udinese est attendu ce dimanche par les Sang et Or, où un contrat de quatre ans l'attend. La formation artésienne, qui retrouve la Ligue 1 cet été, débourserait la bagatelle de 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international ivoirien (4 sélections, 1 but) de 25 ans, qui était le choix numéro un de l'entraîneur Franck Haise sur une short-list de quatre noms, dont deux évoluant en Liga et un aux Pays-Bas.

« Un très grand club »



« Je suis très intéressé, avait confirmé Seko Fofana à L'Equipe vendredi. J’ai eu l’occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j’ai connus à Bastia comme Leca et Cahuzac. Et ils m’ont tout de suite convaincu. Lens, c’est le stade Bollaert, ses supporters. Ils sont toujours restés fidèles malgré la descente. Ce sont des choses qui me parlent. C’est un très grand club, il ne méritait pas d’être à cette place. C’est un projet humble, j’aime ça. Mon choix a été vite fait. » Formé à Manchester City, le natif de Paris serait la huitième recrue de l'été pour Lens, qui a notamment enrôlé Ignatius Ganago (6 M€), Gaël Kakuta et Issiaga Sylla (prêts).