Lens discute avec Jackson Muleka (TP Mazembe)

En quête de renforts offensifs dans l'optique de son retour en Ligue 1, le RC Lens suit de près Jackson Muleka. Selon les informations de France Football, des contacts ont été noués entre le club sang et or et l'attaquant du TP Mazembe. Âgé de 20 ans, l'international congolais à la redoutable frappe de balle trône en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec 7 buts (dont 3 doublés) en 10 matchs avec les Corbeaux.

Meilleur buteur du championnat de RDC 2018-19 avec 24 réalisations, l'international congolais a déjà vu son nom circuler du côté d'Al-Ahly en Egypte mais aussi de la Turquie. « L’objectif, c’est d’aller en Europe », confiait récemment le joueur dans un entretien pour Léopard Leader Foot. Histoire de mettre les actes en accord avec les paroles, le prometteur attaquant a décidé de confier la gestion de ses intérêts au puissant agent italien Federico Pastorello.