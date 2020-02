La star du RB Leipzig, Timo Werner, a déclaré qu'il était "très fier" de faire l'objet d'un intérêt de Liverpool, qualifiant le leader de la Premier League de "meilleure équipe au monde".

Liverpool, la meilleure équipe du monde pour Werner

Le joueur aux 26 buts en 32 matchs avec Leipzig cette saison a récemment été décisif pour les siens sur penalty contre Tottenham en 8es de finale aller de la Ligue des champions. S'exprimant au terme du match, Werner a évoqué les rumeurs qui l'envoient dans le Merseyside :

"Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et lorsqu'on parle de vous dans cette équipe, il y a de quoi être très fier. C'est un plaisir", a confié l'attaquant à Viasport. "Mais je sais qu'à Liverpool, il y a beaucoup de bons joueurs et je dois m'améliorer et apprendre beaucoup plus de choses afin de pouvoir jouer à ce niveau."