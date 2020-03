Leipzig pourrait fermer la porte à Timo Werner

Timo Werner, l’excellent buteur du RB Leipzig et de l’équipe nationale allemande, était pressenti pour changer d’air lors du prochain mercato. C’est désormais tout sauf une certitude. Markus Krosche, le directeur sportif du club allemand, a indiqué que tous les plans de mercato pourraient tombés à l’eau à cause de la paralysie de la saison actuelle. « Il est clair que Timo a suscité l'intérêt d'autres clubs pour ses excellentes performances, ses buts et ses passes décisives. Mais aujourd’hui, l'Angleterre a les mêmes problèmes que nous. La crise affecte n’affecte pas un seul championnat, mais elle a un impact mondial. Et nous ne pouvons pas dire si les choses seront les mêmes dans six mois. »

Werner a toujours la cote en Angleterre

Liverpool, Manchester United et Chelsea étaient tous prêts à passer à l’offensive pour Werner. Et l’intéressé lui-même était ouvert à un challenge en Premier League dès cette année. « Tout est possible. Nous ne savons pas comment le marché des transferts se développe. Nous sommes en train de regarder dans une boule de cristal très brumeuse. Nous ne savons pas quelles sont nos ressources et ce que les autres clubs ont en termes d'opportunités », a ajouté le dirigeant de Leipzig lors d'une interview sur Sport1.