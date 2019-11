Leganes: Aguirre, nouvel entraîneur

Actuel bon dernier de Liga, Leganes vient de changer d'entraîneur. Le club espagnol a nommé Javier Aguirre qui a notamment entraîné l'Atlético Madrid, Saragosse ou l'Espanyol Barcelone en plus de la sélection mexicaine et de l'Egypte lors de la dernière CAN. Il va prendre en main l'équipe dès l'entraînement de ce lundi avec pour premier objectif le déplacement sur le terrain de la Real Sociedad, vendredi.