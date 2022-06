Chelsea est sur le point de conclure un accord pour l'attaquant de Leeds United, Raphinha. Un sacré coup de la part du club londonien et que pas grand-monde n’a vu venir. Les Blues ont devancé leurs rivaux régionaux d’Arsenal et de Tottenham ainsi que le Barça, en offrant 60 millions d’euros pour l'international auriverde cette semaine.

Le cadeau de Deco à Chelsea

D’après le média TMW, les termes personnels du contrat ont également été conclus avec le joueur. Les deux parties se sont entendues sur un bail de cinq saisons, d’une valeur de 7M€ par an plus l'option pour une année supplémentaire. L'agent du joueur est Deco, l’ancien joueur de Chelsea. Ce qui explique pourquoi la priorité a été donnée à cette destination.



Raphinha avait comme objectif de rallier le FC Barcelone. C’était même son grand rêve. Mais les Catalans n’ont pas pu passer à l’offensive en raison de leurs soucis financiers du moment.