Alors qu'une saison décevante pour lui va bientôt prendre fin, le Paris Saint-Germain est déjà en partie tourné vers la suivante. L'intersaison qui se profile s'annonce particulièrement mouvementée pour le club de la capitale, avec notamment le départ probable de Kylian Mbappé. Si celui-ci se confirmait, le vide à combler serait énorme et pour tenter de le boucher, les recruteurs parisiens sont déjà à pied d’œuvre.



Ancien du Stade Rennais, Raphinha a su développer son jeu et devenir un élément capital du côté de Leeds. Sous les ordres de Marcelo Bielsa, jusqu'à ce que ce dernier ne soit remercié, le Brésilien s'est imposé pour devenir l'une des pièces maitresses des Peacocks. Mais en cas de proposition sonnante et trébuchante, une vente est à envisager. C'est pour cette raison que le PSG s'est placé sur les rangs.

Des enchères prêtes à s'envoler ?

Comme l'indique le Daily Mail, Paris est donc prêt à lutter pour acquérir l'offensif auriverde. Mais il n'est pas seul sur le coup puisque le FC Barcelone a déjà lancé les hostilités avec une offre de 35 millions d'euros toutefois rejetée par Leeds. Autant dire que les enchères pourraient s'envoler pour un joueur par ailleurs ami de Neymar. Peut-être un avantage pour le PSG.