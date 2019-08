Le transfert canon de Pépé chez les Gunners ! 

Deux ans après, le record d'Alexandre Lacazette, lui-même effacé depuis par Pierre-Emerick Aubameyang (63,7 M€), est écrasé: l’ancien Lyonnais, qui avait dépassé le transfert d’un certain Mesut Özil (50 M€), avait alors coûté la modique somme de 60 millions d'euros aux Gunners à l’été 2017. Ce jeudi, Arsenal a misé encore plus gros sur un autre joueur issu de la Ligue 1. Pour parvenir à attirer Nicolas Pépé (13 sélections, 4 buts), l’autre phénomène du championnat de France, âgé de 24 ans, que seul Kylian Mbappé a su surpasser sur le front des statistiques la saison passée (*).

Pour devancer le PSG, Naples ou plus encore Manchester United, autres prétendants à la venue de l’attaquant ivoirien, qui paraphe un contrat de cinq ans, le club londonien aura ainsi déboursé 80 millions d'euros (hors bonus). Une somme qui défie l’entendement, par-delà les qualités indéniables du joueur que son nouvel entraîneur Unaï Emery, forcément ravi d’accueillir un tel renfort, s’est empressé de célébrer: "Nicolas est un ailier très coté et talentueux, qui était recherché par de nombreuses top teams en Europe, a commenté sur le site du club l’ex-entraîneur parisien. La signature d’un ailier haut de gamme a été l’un de nos objectifs clés dans cette fenêtre de transferts et je suis ravi qu’il se joigne à nous. Il ajoutera du rythme, de la puissance et de la créativité, dans le but d’apporter plus de buts à notre équipe."

Joueur africain le plus cher de l'histoire

Et le club londonien de se gargariser des statistiques, il est vrai plutôt denses, de la dernière saison de Pépé avec Lille. Entre ses 22 buts et 11 passes décisives, mais aussi ses 102 dribbles complétés et 61 tirs au but. Mais, à l’heure où le marché n’en finit plus de s’emballer, la signature de Pépé à Arsenal est marquée du sceau de la surenchère – justifiée ou non selon le niveau de potentiel qu’on accord au joueur – à travers plusieurs records: celui du transfert le plus élevé de l’histoire des Gunners, de la vente la plus élevée jamais enregistrée par un club de Ligue 1, et du joueur africain désormais le plus cher de l’histoire.

Tout s’accélère pour Pépé, garçon à la tête bien faite et à la gestion de carrière réfléchie, dont le choix de rejoindre aujourd’hui un club en retrait du "Big Five" et qui ne jouera pas la Ligue des champions, peut surprendre. A lui d’assumer désormais ce transfert canon !

----------------------------

(*) Il fallait en effet s’appeler Mbappé (40) pour devancer Pépé au nombre de buts et de passes décisives la saison passée en Ligue 1.