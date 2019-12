Le TP Mazembe engage Joël Beya, formé à l'École de football Moïse Katumbi (officiel)

10 décembre 2019

LE TPM PUISE A L'ÉCOFOOT KATUMBI

Joël BEYA (20 ans) signe 5 ans#MERCATOTPMhttps://t.co/xxz5GCFAh7 pic.twitter.com/JubZqszCo2 — TP Mazembe (@TPMazembe) December 10, 2019

. Le club congolais annonce officiellement la signature du jeune attaquant du CS Don Bosco, Joël Beya. Issu de l'École de Football Moïse Katumbi, le joueur de 20 ans s'est. « C'était un rêve d'enfant depuis mes premiers jours à l'École de Football Moïse Katumbi, a déclaré le jeune joueur, cité par tpmazembe.com. En 2009, je n'avais que 10 ans lorsque j'ai intégré la catégorie minime du centre de formation. Je suis passé chez les cadets et juniors avant d'aller en prêt au CS Don Bosco. Merci aux dirigeants du club pour la confiance placée en nous les jeunes. »Gaucher, le néo-Corbeau ne sera éligible qu'en phase retour de la Ligue 1. Après avoir marqué six buts en L1 cette saison avec les Salésiens, la recrue aura cinq mois pour s’intégrer et s'adapter au rythme du TPM. Après Godet Masengo, Chico Ushindi, Arsène Zola, Lumière Banza, Jackson Muleka, Joël Beya est lechez les Corbeaux. Le défenseur central Tambwe Kalonji et le milieu offensif Idriss Kisha pourraient prochainement allonger cette liste.