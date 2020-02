Le Torino remercie Water Mazzarri et le remplace par Moreno Longo

Walter Mazzarri et le Torino, c’est terminé. Douzième de Serie A et battu lors de ses trois derniers matchs, le club turinois ne s’en sort plus. Et la direction a décidé de trancher.Celui dont le contrat courait jusqu’à cet été est remplacé par l’ex-joueur du club Moreno Longo, qi avait entraîné les jeunes du Torino en 2009 et fait monter Frosinone en Serie A en 2017-2018, entre autres.