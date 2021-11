Le surprenant conseil de Villas-Boas à Conte

Après plusieurs mois d’inactivité, Antonio Conte a repris du service en s’installant sur le banc du club anglais de Tottenham. Après ses passages réussis à la Juve, à Chelsea et à l’Inter, l’expérimenté technicien veut donc relever un autre défi avec les Spurs. Pour cette mission, il peut s’attendre à avoir de nombreuses difficultés. Même celles auxquelles il ne s’attend pas. C’est ce qu’a lui indiqué l’ancien maitre des lieux, André Villas Boas.

Villas-Boas prévient Conte

Alors qu’il participait à un colloque à Lisbonne, l’ancien coach de l’OM a réagi à la nomination de Conte à Tottenham : « Il a réussi à Chelsea et à l'Inter et peut faire du bon travail. Il est motivé pour atteindre les objectifs. Il convient à ce poste, a-t-il décalré, avant de le mettre en garde sur l’homme fort du club. Tout le monde a ses hauts et ses bas, mais Daniel (Levy, le président de Tottenham) n'est pas une personne facile à côtoyer au quotidien. Je l'ai déjà dit quand José (Mourinho) était là-bas ».

Villas-Boas avait été, pour rappel, le premier coach de Hugo Lloris à Tottenham. Il n’est cependant resté en place qu’un an et demi avant de quitter ses fonctions par consentement mutuel.