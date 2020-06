Le successeur d'Haaland a la cote

22 buts en 24 matchs de Bundesliga autrichienne avec le Red Bull Salzbourg : ces statistiques ne sont pas celles du Norvégien Erling Haaland, parti cet hiver au Borussia Dortmund, mais celles de son successeur, Patson Daka. Cet international zambien, capable de jouer à tous les postes de l'attaque, a inscrit ce week-end son troisième triplé de la saison en championnat. Désormais principal leader offensif du RB Salzbourg après les départs d'Erling Haaland et de Takumi Minamino, le joueur de 21 ans ne manque pas d'attirer l'attention de grosses cylindrées étrangères, malgré un contrat courant jusqu'en 2024.

Outre le RB Leipzig, débouché naturel et prioritaire pour la "couveuse" de Salzbourg, le FC Séville serait également venu aux nouvelles selon AS. Et ce n'est certainement pas fini pour celui qu'Hervé Renard, alors sur le banc de Lille, avait fait venir pour un essai.