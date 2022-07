Le Stade Rennais recrute Arthur Theate en provenance de Bologne

Selon la presse, le montant du transfert, non précisé par le Stade rennais, serait de 20 millions. International chez les Diables rouges, Arthur Theate, 22 ans, "a paraphé un contrat de quatre ans" avec Rennes, a indiqué le club dans un communiqué. Formé par le club flamand du KRC Genk et le club wallon du Standard de Liège, Theate a effectué ses premiers pas chez les pros à Ostende où il a disputé 35 matches (5 buts). Titulaire en Jupiler Pro League lors de la saison 2020/2021 "son impact physique et son aisance balle au pied" lui ont permis de devenir une révélation du championnat belge, selon le club rennais. Theate avait ensuite été repéré par Bologne, où il s'était "fait aussi rapidement sa place", disputant "31 matches avec les rouge et bleu", précise le Stade rennais.

Selon le club breton, Theate est un gaucher dont "le potentiel se confirme de saison en saison". La nouvelle recrue rennaise, "entend bien briller en Rouge et Noir pour taper une nouvelle fois dans l’œil du sélectionneur belge en vue de la prochaine Coupe du Monde". Rennes était à la recherche de deux défenseurs centraux, après une saison sur le fil avec seulement trois défenseurs centraux et après le départ du meilleur des trois, Nayef Aguerd, parti en Angleterre en début de mercato pour près de 35 millions d’euros. La presse évoquait plusieurs pistes suivies avec assiduité par le club, mais qui n’avaient jusqu'ici pas abouti.

Son arrivée complète le trio de défenseurs centraux rennais avec Loïc Badé, arrivé de Lens l’été dernier pour environ 18 millions d’euros et qui a peiné à confirmer, et Warmed Omari, révélation de la saison mais qui l'a terminée sur les rotules. A propos du nouveau défenseur belge, Florian Maurice, directeur technique de Rennes, évoque "un joueur qui s’engage beaucoup, il aime défendre, il aime le duel, il a une agressivité naturelle et une énergie incroyable". Theate qui retrouvera son compatriote Jérémy Doku "va très vite s'intégrer" assure également Maurice.