Le Sporting casse le prêt de Jesé, qui va revenir au PSG !

Nouveau retour au bercail pour Jesé Rodriguez. Depuis son arrivée à Paris il y a 4 ans, l'ancien attaquant du Real Madrid n'est jamais parvenu à s'imposer. Pire, il a multiplié les expériences sous la forme de prêts tout en restant lié contractuellement avec le club de la capitale. Passé notamment par Las Palmas, Stoke City puis le Betis Séville, Jesé évoluait cette saison au Sporting Lisbonne. Et le dénouement de cette aventure sera le même que les précédentes. L'attaquant ne va pas s'éterniser dans son club d'adoption.

Jesé libéré de ses engagements avec le Sporting

Selon les informations du quotidien AS, les décideurs et le staff technique du Sporting Portugal ne compteraient plus sur Jesé. Rúben Amorim, l'entraîneur du club, ne souhaiterait pas intégrer l'attaquant espagnol pour la reprise du championnat et les dernières échéances de la saison. Conséquence directe : Jesé a été libéré de ses engagements et sera d'ores et déjà appelé à rentrer à Paris lorsque les mesures de confinement se termineront.