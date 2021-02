Le sacrifice de Luka Modric pour le Real

Contrairement à son coéquipier Sergio Ramos, Luka Modric est prêt à tout pour bénéficier d’un nouveau contrat au Real Madrid et pouvoir poursuivre ainsi son parcours dans le prestigieux club espagnol. Selon le quotidien El Mundo Deportivo, le vice-champion du monde a proposé de réduire son salaire, qui est de l’ordre de 1.4M€ par mois. A 35 ans, il pense pouvoir encore apporter à la formation merengue.

Zidane compte toujours sur Modric

La proposition de Modric a de quoi faire réfléchir les responsables madrilènes. L’international croate n’incarne certes plus le futur, mais il reste un élément très important du dispositif de Zinédine Zidane. Cette saison, il est le joueur de champ qui a disputé le plus de matches toutes compétitions confondues (28, à égalité avec Raphaël Varane). Et à son poste, les champions d’Espagne tardent à lui trouver un remplaçant valable. L’ancien Ballon d’Or, dont le contrat actuel expire en juin, dispute sa 9e saison du côté de Bernabeu.