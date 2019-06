Le Real vise le milliard !

Un milliard en vente ! C’est l’objectif fixé par le Real Madrid. Une barre symbolique qui correspond à toutes les ventes sous la présidence de Florentino Perez. Pour l’heure, le total est de 730 millions, annonce Marca, et avec quasiment un onze complet à vendre, le club espère bien compenser tout ou partie des 303 millions déjà dépensés pour Hazard, Mendy, Jovic, Rodrygo ou Militao (en attendant la suite et la possible arrivée de Pogba qui pourrait atteindre les 150 millions).

Evidemment, si pour l’heure le seul Marcos Llorente a été cédé à l'Atlético Madrid pour 40 millions, la tête d’affiche érigée en priorité des ventes se nomme Gareth Bale. Le bras de fer est sérieusement engagé entre les différentes parties mais le Gallois fait la sourde oreille jusque-là. Initialement, les Madrilènes pensaient le vendre pour environ 100 millions d’euros mais cette somme a, selon Marca, déjà baissé à 80 millions d’euros. La complexité du dossier tient dans la posture de Bale et son salaire pharaonique que personne ne veut assumer…

Bale en tête d'affiche, mais...

Isco est également valorisé à 80 millions mais aucun club ne s’est véritablement positionné pour le moment. En revanche, le Real s’attend à voir James repartir immédiatement avec Naples en destination prioritaire (son transfert est estimé à 42 millions). Même son de cloche pour Kovacic, également de retour de prêt, et qui est très courtisé en Italie. Le club merengue espère là aussi récupérer environ 40 millions.

Sur le départ, Theo Hernandez est valorisé 25 millions, Caballos, qui brille avec les Espoirs 35 millions, tandis que Keylor Navas pourrait rapporter un peu plus de 10 millions. Battre le record de vente en une saison, voilà l’ambition forte. Mais le Real va devoir se retrousser les manches pour parvenir à ses fins.