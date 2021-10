Le Real va utiliser Benzema pour attirer Mbappé

Le Real Madrid est déterminé à se payer les services de Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. Et, dans cette optique, les responsables castillans veulent mettre toutes les chances de leur côté. Le plan qu’ils ont actuellement c’est de prolonger au plus vite Karim Benzema, avec l’espoir qu’un nouveau deal pour leur star finisse par convaincre le Bondynois de rallier Bernabeu. C’est ce que révèle le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano.

Un duo français pour mener l’attaque du Real

Benzema a un contrat qui expire au terme de la saison en cours. La direction castillane veut donc cadenasser son joueur vedette au plus vite. A la fois pour récompenser ce dernier, et aussi pour rassurer l’attaquant du PSG sur le fait qu’il pourra bel et bien retrouver son compatriote dans la capitale espagnole. Les deux joueurs ont noué une très belle relation depuis qu’ils se côtoient en équipe de France, à la fois et sûr et en dehors du terrain, et ce sont les fans merengue qui pourraient profiter de cette complicité naissante à partir de l’été prochain.

Bien qu’âgé de 35 ans, Benzema se trouve actuellement dans l’une des toutes meilleures périodes de sa carrière. Depuis l’entame de la saison en cours, il a marqué 10 fois en autant de rencontres avec le Real. Il brille aussi avec la sélection tricolore, et c’est ce qui fait de lui un candidat crédible au Ballon d’Or.