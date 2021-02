Le Real prêt à se séparer de Ramos

Le divorce entre le Real Madrid et Sergio Ramos est en train de se préciser. Le chevronné défenseur n’est pas très chaud pour signer un nouveau bail du côté de Bernabeu, et sa direction n’a pas l’intention d’insister afin qu’il change d’avis.

Sergio Ramos connait déjà son futur club

Selon le média Cope, souvent bien informé de ce qui se trame au sein de la Casa Blanca, la direction merengue ne fera plus aucune proposition à son capitaine. L’avenir de ce dernier serait donc scellé, d’autant plus qu’il aurait révélé avoir déjà donné sa parole à un autre ténor européen. Le PSG et Manchester United font partie de ses principaux courtisans.

Ramos, qui vient de se faire opérer et manquera six semaines de compétition, est l’élément le plus ancien de l’effectif du Real. Il y joue depuis la saison 2005/2006. Avec 668 apparitions sou la tunique merengue, il est le 4e joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Raul, Casillas et Manolo Sanchis.