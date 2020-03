Le Real prépare un contrat de longue durée à Achraf Hakimi

Après deux ans passés au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait très certainement retourner au Real Madrid l’été prochain. Le latéral marocain appartient toujours au club merengue, et il serait question de lui faire signer un nouveau contrat à son retour dans la capitale espagnole. Un contrat qui s’étendrait jusqu’en 2025 d’après ce que rapporte Sky Sport Italia. De cette façon, les responsables castillans couperaient l’herbe sous les pieds de la concurrence et s’assureront les services du talentueux défenseur pour une très longue période.

Hakimi déterminé à s’imposer au Real

Hakimi (21 ans) n’a pas écarté la possibilité de rester au BVB plus longtemps, surtout qu’il s’y plait et a la confiance totale du staff technique. D'un autre côté, il reste ambitieux et a la certitude de pouvoir gagner sa place au Real s’il venait à y retourner. Son principal rival pour une place dans le onze de départ reste l’international espagnol, Dani Carvajal. Pour rappel, avant de rallier la Ruhr, Hakimi avait joué une saison avec la formation madrilène, disputant 17 matches et marquant 2 buts.