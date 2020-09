Le Real Madrid vise un Mercato de folie en 2021

Le Real Madrid ne compte pas faire de folies à l’occasion du mercato en cours. Mais, ça serait pour mieux dégainer l’année prochaine. A en croire ce que rapporte le célèbre quotidien AS, les responsables merengue entendent frapper en 2021 en enrôlant trois des grands talents du football français : Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé et Dayot Upamecano. Rien que ça !

Pérez et le Real vont casser leur tirelire

Entre vouloir et pouvoir, il y a souvent une différence, mais l’intention est bien là et Florentino Pérez, l’homme fort de la Casa Blanca, n’est pas de ceux qui manquent à leurs promesses. Pour rendre sa formation de nouveau compétitive, il entend donc s’offrir ce qui devrait ressembler à la colonne vertébrale de la sélection tricolore pendant les dix prochaines années. Un projet ambitieux et, par ricochet, très coûteux. Selon le site Transfermarkt, ces trois éléments sont aujourd’hui évalués à hauteur de 250M€ minimum.

🎈 '2021, A POR ELLOS'



Ce plan a de quoi enthousiasmer tous les fans merengue, mais ces derniers vont donc devoir patienter pendant au moins un an encore avant de voir ce magnifique trio fouler les pelouses de Bernabeu. La mission des décideurs madrilènes désormais est de préparer le terrain et essayer d’avoir l’aval des joueurs en question. Cela ne devrait pas être très compliqué cela dit. Mbappé et Camavinga auraient déjà exprimé leur envie de faire de Madrid la prochaine étape de leur carrière, tandis qu’Upamecano a toutes les raisons d’être séduit par l’idée de rejoindre le Real et composer une charnière centrale 100% française avec Raphaël Varane.