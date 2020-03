Le Real Madrid veut garder Alphonse Areola

Bien que n’ayant joué que huit matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en prêt en provenance de Paris en aout dernier, Alphonse Areola garde la confiance de ses responsables du Real Madrid. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien AS dans son édition de lundi, la direction merengue serait favorable à un transfert définitif de l’international tricolore.

Zidane compte sur Areola

Areola évolue en tant que doublure de Thibaut Courtois au sein de l’équipe madrilène. Jusqu’ici, ses sorties en terre ibérique ont oscillé entre le bon, le moyen et le très moyen. Il a concédé 9 buts en sept titularisations, et n’a gardé sa cage inviolée qu’à deux reprises seulement. Un bilan qui n’empêche pas son coach Zinedine Zidane de l’apprécier et le défendre après chacune de ses erreurs. L’ancien lensois est encore lié au PSG jusqu’en 2023 et sa valeur marchande est estimée à 16M€.